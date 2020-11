Meteo | Previsioni per lunedì 23 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 3055m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in Emilia-Romagna

L'alta pressione continua a interessare il nostro Paese favorendo un'altra giornata stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna, con al più il passaggio di qualche velatura, più compatta in serata. Temperature stabili, su valori rigidi al mattino e qualche gelata fino in pianura, massime in rialzo. Venti deboli variabili. Moto ondoso in calo.

Previsioni a cura di 3BMETEO

