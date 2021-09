Meteo | Previsioni per giovedì 23 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4175m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione torna a impossessarsi dell'Emilia Romagna determinando una giornata stabile e perlopiù soleggiata con cieli in genere da poco a parzialmente nuvolosi. Minime ancora frizzanti con valori compresi tra 10 e 14°C, in lieve rialzo nei massimi con punte prossime ai 25/26°C sui settori emiliani occidentali. Venti deboli variabili, con residui rinforzi da Est sulle coste, in rotazione generale dalla sera a Sudovest. Mare poco mosso o localmente mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.it