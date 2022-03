Meteo | Previsioni per giovedì 24 marzo

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2545m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La stabilità del campo anticiclonico garantisce tempo stabile e clima molto mite. Durante le ore centrali del dì, molte località di pianura potranno raggiungere valori oltre i 20°C, regalando una giornata dal sapore tipicamente primaverile. Ventilazione al più moderata sulla costa la notte e sugli Appennini romagnoli la sera. Mare poco mosso.

