Meteo | Previsioni per giovedì 25 febbraio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3288m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

L'anticiclone continua a dominare la scena sul Mediterraneo. Ci attende così l'ennesima giornata all'insegna dell'assoluta stabilità anche sull'Emilia Romagna, con cieli ovunque sereni o al più poco nuvolosi; qualche foschia o isolato banco di nebbia mattutino non esclusa lungo il Po e sulle coste nottetempo e al mattino. Temperature ovunque superiori alle medie del periodo, con massime attorno ai 18-20°C. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

