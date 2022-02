Meteo | Previsioni per venerdì 25 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1715m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino su gran parte dell'Emilia Romagna, salvo maggiori addensamenti sull'Appennino e locali nebbie lungo il Po. Poi rapido aumento della nuvolosità con prime precipitazioni in Appennino, in estensione e intensificazione serale a gran parte della Regione con possibilità anche di rovesci o locali temporali. Temperature ancora miti fino al pomeriggio, con massime sui 13-15°C, poi netto calo serale con neve che dagli iniziali 1300-1500m cadrà fino a quote collinari entro le prime ore di sabato. Venti deboli o a tratti moderati inizialmente da Sudovest, in tarda serata irrompono forti e rafficati venti di Bora. Mare da poco mosso a mosso a fine giornata.

Previsioni a cura di 3b Meteo