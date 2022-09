Meteo | Previsioni per domenica 25 settembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Instabile la notte su tutta l'Emilia Romagna con piogge e rovesci, talora anche intensi. Dal tardo pomeriggio variabilità tra sole e nubi irregolari talora estese, con ancora qualche occasionale rovescio. Venti fino a moderati inizialmente occidentali, poi dal pomeriggio deboli variabili con qualche rinforzo da Est-Sudest lungo le coste. Temperature massime non oltre i 22-23°C. Previsioni a cura di 3B meteo