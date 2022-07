Meteo | Previsioni per martedì 26 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. ampie schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4274m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

L'anticiclone africano inizia a mostrare segni di cedimento favorendo così l'ingresso di correnti a tratti più instabile, responsabili di locali fenomeni in transito in mattinata sull'Emilia settentrionale nonché annuvolamenti in aumento nel corso del pomeriggio con nuovi rovesci o temporali in Appennino in sconfinamento sulle pianure emiliane e localmente anche su Romagna. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a mosso. Temperature in lieve calo ma ancora su valori estivi.

Previsioni a cura di 3b Meteo