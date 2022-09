Meteo | Previsioni per lunedì 26 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2732m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Correnti mediamente sud-occidentali e cicloniche interessano l'Emilia Romagna. Giornata comunque variabile tra sole e nubi irregolari, con qualche locale rovescio o breve temporale possibile tra pomeriggio e sera in particolare su settori subappenninici verso le pianure; fenomeni assai irregolari, con precipitazioni puntuali e disomogenee. Lieve aumento delle temperature, su valori comunque intorno ai 22-24°C. Venti in rinforzo da Sudovest sull'Appennino, a regime di brezza su coste e pianure. Previsioni a cura di 3B meteo