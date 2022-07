Meteo | Previsioni per mercoledì 27 luglio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4208m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Ulteriore indebolimento dell'alta pressione determina un nuovo aumento dell'instabilità con temporali e rovesci in marcia dall'Appennino e pianure emiliane. Durante la notte e nel tardo pomeriggio isolati temporali e piovaschi tra piacentino e bolognese, specie lungo il Po. Rischio fenomeni anche intensi in Appennino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Mare poco mosso, localmente mosso. Temperature in ulteriore lieve calo.

