Meteo | Previsioni per martedì 28 dicembre

Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2028m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Graduale miglioramento del tempo, con nuvolosità diffusa al mattino, mentre nel pomeriggio si avrà qualche parziale schiarita. Rischio nebbie dalla tarda serata sulle pianure, specie lungo il Po. Temperature stazionarie. Venti deboli nordoccidentali. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo