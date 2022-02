Meteo | Previsioni per lunedì 28 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1015m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente

Condizioni nel complesso soleggiate sull'Emilia Romagna, seppur con nuvolosità che andrà aumentando da est nel corso della serata ma senza portate particolari conseguenze. Clima rigido di notte e al mattino, qualche gelata fino in pianura sui settori emiliani. Ventilazione da ENE, moderata lungo le coste in successivo rinforzo serale. Mare tra mosso e molto mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo