Meteo | Previsioni per mercoledì 28 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2861m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un momentaneo rinforzo dell'anticiclone determina bel tempo su tutta la Regione, garantendo ampi spazi soleggiati, specie sull'Emilia. Tuttavia, l'avvicinamento di una nuova perturbazione da nord, determinerà un graduale peggioramento del tempo dal pomeriggio a partire dai settori appenninici, con qualche debole fenomeno. In serata nuvolosità in aumento sulla Romagna, associato a qualche precipitazione di debole intensità. Sostanzialmente asciutto altrove. Temperature stabili o in lieve aumento, massime sui 22-24°C. Venti fino a moderati da Sudovest su Appennino e Romagna, deboli altrove. Mare fino a mosso specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo