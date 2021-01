Meteo | Previsioni per venerdì 29 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2310m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Persiste nuvolosità irregolare sulla Emilia Romagna, con locali e rapidissimi deboli fenomeni tra metà/tardo mattino e primo pomeriggio su Appennino bolognese e Romagna; migliora velocemente a seguire. Nubi basse nottetempo in formazione sulle valli di Comacchio. Ventilazione in modesto rinforzo, specie la sera; raffiche da Nord sulla Romagna. Mare sino a mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

