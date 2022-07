Meteo | Pevisioni per venerdì 29 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4195m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

L'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con acquazzoni e veloci temporali pre-frontali in moto dal sub-appennino verso le pianure prospicienti, possibili locali grandinate. In serata transita il vero e proprio fronte da Ovest verso Est con fenomeni temporaleschi anche forti lungo il Po associati a grandine e violenti raffiche di vento anche > 85 km/h (prudenza all'aperto quindi!). Venti mediamente deboli o moderati; forti o molto forti in concomitanza dei vicini temporali. Temperature massime fino a 35-36°C. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo