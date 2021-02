Meteo | Previsioni per mercoledì 3 febbraio

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2835m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

L'alta pressione resta lievemente ai margini sulle regioni del Nord Italia, favorendo l'afflusso di umide correnti sudoccidentali che provocano tempo uggioso causando anche qualche debole pioggia sulla dorsale emiliana occidentale e verso la pianura piacentina. Asciutto altrove, qualche apertura verso la Romagna. Nebbie, nubi basse e riduzioni di visibilità probabili tra notte e primo mattino lungo il Po e sulla Via Emilia. Temperature stabili, in rialzo le massime a est.

Previsioni a cura di 3B Meteo

