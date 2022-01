Meteo | Previsioni per lunedì 3 gennaio

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2947m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Altra giornata caratterizzata dall'estesa presenza di nebbie su coste e pianure, in sollevamento dalla sera con cieli che si mantengono nuvolosi. Nubi in aumento anche in Appennino. Temperature in calo a tutte le quote. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo