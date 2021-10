Meteo | Previsioni per domenica 3 ottobre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3360m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Pressioni medio-alte interessano l'Emilia Romagna in attesa di una perturbazione in discesa dall'Atlantico. Giornata tra sole e nubi irregolari, più frequenti sui settori emiliani occidentali ma entro sera anche altrove, con qualche isolata precipitazione possibile a ridosso dell'Appennino entro il pomeriggio; al mattino possibili piogge anche sul piacentino, specie settori appenninici. Temperature in lieve aumento, specie tra Emilia orientale e Romagna qui con punte di 27°C. Venti deboli variabili all'interno, Scirocco in rinforzo sulle coste e al largo. Mare tendente a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo