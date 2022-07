Meteo | Previsioni per sabato 30 luglio

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3807m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

L'alta pressione interessa gran parte dell'Emilia Romagna favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per residui fenomeni notturni (localmente di forte entità) sulla Romagna, in rapida cessazione. Al pomeriggio isolati piovaschi sugli Appennini specie romagnoli. Venti in prevalenza deboli settentrionali. Temperature massime fino a 34-35°C. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo