Meteo | Previsioni per giovedì 31 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1192m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Previsioni in Emilia-Romagna

Giornata di transizione sulla regione con tempo in prevalenza soleggiato salvo la presenza di nebbie sulle pianure emiliane occidentali. Nel corso del giorno aumento della nuvolosità a partire dall'Emilia con deboli piogge in serata su Romagna e bolognese. Temperature in calo nei valori minimi, intense gelate su piacentino e parmense, in rialzo nei valori massimi fatta eccezione per piacentino e parmense. Venti deboli da ONO, in rotazione a fine giornata da OSO sulla Romagna. Marti mossi.

Previsione a cusa di 3B Meteo

Gallery