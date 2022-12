Meteo | Previsioni per domenica 4 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1966m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La circolazione depressionaria continua ad insistere sulla Penisola apportando diffuso maltempo su gran parte del Centro-Nord. Nello specifico per l'Emilia-Romagna ritroveremo ancora condizioni di instabilità, con piogge e rovesci che insisteranno fino alla tarda mattinata. Dal pomeriggio una momentanea attenuazione dei fenomeni concederà una breve tregua su gran parte dei settori, ma in tarda serata nuove piogge anche a carattere di rovescio torneranno ad interessare la Regione a partire dai settori occidentali. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti fino a moderati dai quadranti orientali. Mare molto mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo