Meteo | Previsioni per martedì 4 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3287m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

L'alta pressione comincia a cedere, la giornata sull'Emilia si mantiene uggiosa per la presenza di estese nubi basse. Sulla Romagna invece nel corso del giorno sono attese delle schiarite in parziale estensione all'est Emilia. Temperature in rialzo nei valori massimi sulla Romagna, in aumento anche le minime. Venti deboli variabili, tendenti a essere da SO sulla Romagna. Mari poco mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo