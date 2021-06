Meteo | Previsioni per venerdì 4 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3438m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

Un promontorio anticiclonico africano rimonta temporaneamente sull'Italia favorendo una giornata assolata sull'Emilia Romagna ma soprattutto calda, con punte di 32°C al pomeriggio sulle zone interne lontane dal mare. Ventilazione debole, a regime di brezza specie lungo le coste.

Previsioni a cura di 3b Meteo