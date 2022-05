Meteo | Previsioni per mercoledì 4 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2494m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata caratterizzata da spiccata variabilità sulla Regione, con tempo stabile e asciutto al mattino. Dal pomeriggio maggiore instabilità addossata sui rilievi, con sviluppo di rovesci sparsi ed intermittenti e possibili sconfinamenti in pianura. Temperature in linea con la media del periodo, massime fino a 24°C in pianura. Venti deboli. Mare poco mosso.

