Meteo | Previsioni per martedì 5 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4068m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Prosegue la fase anticiclonica e sopra media, ma con caldo in lieve attenuazione per rotazione temporanea della correnti da Nord. Al pomeriggio variabilità in aumento sui settori appenninici, con possibili isolati temporali di calore ma talora intensi. Temperature massime prossime ai 34-35°C sulle zone interne, fino a 38-40°C sull'aquilano, inferiori lungo la costa. Venti deboli al mattino, poi fino a moderati da Ovest sull'entroterra, da Nord sulle coste con rinforzi al largo. Previsioni a cura di 3b meteo