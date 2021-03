Meteo | Previsioni per venerdì 5 marzo

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1614m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

L'alta pressione si indebolisce sotto la spinta di una saccatura in affondo dal Nord Europa, che richiamerà aria umida sull'Emilia Romagna. Mattinata in prevalenza assolata, pur con qualche nube in più in transito. Nel pomeriggio maggiori addensamenti con anche qualche locale breve pioggia o rovescio possibile, soprattutto in Appennino ma non escluso anche in pianura. In serata copertura in ulteriore ispessimento e nuove precipitazioni sparse soprattutto nella notte successiva. Temperature massime in lieve calo, ma comunque ancora sopra media in pianura. Ventilazione meridionale fino al tardo mattino con locali rinforzi su Appennino e Romagna, nel pomeriggio brezze sulle coste mentre in tarda serata entrano i venti di grecale. Mare poco mosso, a tratti mosso al largo.

