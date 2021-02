Meteo | Previsioni per sabato 6 febbraio

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2908m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Insistono condizioni di cielo grigio e compatto su quasi tutta l'Emilia Romagna, con isolate e rade pioviggini serali sul Piacentino per l'avanzata di una perturbazione atlantica. Ancora nebbie e foschie spesse nottetempo e al mattino. Temperature ancora miti in quota, valori contenuti in pianura e non oltre i 10°C; clima molto umido. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

