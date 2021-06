Meteo | Previsioni per domenica 6 giugno

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 10.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3314m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

Una circolazione depressionaria transita al Nord rinnovando condizioni di instabilità. Questo avverrà in particolare nel pomeriggio-sera con acquazzoni, rovesci e temporali in formazione sull'Appennino e in estensione anche alle pianure; localmente assumeranno entità sino a forte. Possibili locali grandinate. Temperature massime in calo, ma ancora prossime ai 27/28°C in pianura. Venti deboli/moderati a rotazione ciclonica. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo