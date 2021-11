Meteo | Previsioni per sabato 6 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi . Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2038m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Avvio di giornata con molte e nubi e qualche precipitazione su Romagna e Appennino, nevosa anche sotto i 1500m; maggiori aperture sul piacentino. Seguirà una breve pausa variabile in attesa di un nuovo fronte in risalita da Sud tra tarda sera e notte successiva, con precipitazioni sparse. Temperature in lieve calo, più marcato sull'Appennino. Venti in rinforzo tra Nord e Nordest, con raffiche sulle coste. Mare mosso o anche molto mosso al largo.

