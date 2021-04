Meteo | Previsioni per mercoledì 7 aprile

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 899m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La pressione atmosferica tende a rimontare da ovest ma il flusso artico in discesa lungo l'Adriatico continua a generare qualche nota di instabilità sull'Emilia Romagna, con precipitazioni al mattino sulla Romagna meridionale, nevose sino a bassa quota, a tratti mista alla pioggia sulle coste. Nel pomeriggio rasserena in Emilia, ancora un po' di instabilità, invece, tra ferrarese, Comacchio e Romagna con locali rovesci o brevi temporali. Rasserena entro sera anche su suddette zone. Clima molto piuttosto freddo specie al mattino, massime non oltre i 10/13°C in pianura. Venti da nord-ovest al pomeriggio.

Previsioni a cura di 3B Meteo

