Meteo | Previsioni per martedì 7 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3449m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata stabile sull'Emilia Romagna, con cieli a tratti offuscati dal passaggio di velature in ispessimento dal pomeriggio a cominciare dall'Emilia. Temperature stabili, fresco al mattino caldo di giorno con massime fino a 28/30°C sulle pianure emiliane. Venti deboli in regime di brezza, in prevalenza orientali. Mari quasi calmi o poco mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo