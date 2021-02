Meteo | Previsioni per martedì 9 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1653m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Il contesto si mantiene lievemente depressionario sull'Italia. Sull'Emilia Romagna piogge tra la notte e primo mattino. Ritorno a condizioni di tempo asciutto già entro la tarda mattinata su tutta la regione, con nuvolosità in graduale diradamento nel corso del pomeriggio. A fine giornata avanza una nuova perturbazione da Ovest con prime piogge sui crinali appenninici e Ovest Emilia. Temperature in rialzo nei valori minimi. Venti deboli variabili, a tratti moderati da ONO in Emilia e da SO in Romagna. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura di 3B Meteo

