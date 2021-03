Meteo | Previsioni per martedì 9 marzo

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1123m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Regione

Insistono umide correnti in quota responsabili di nuvolosità diffusa, specie nella prima parte del giorno, qualche goccia di pioggia possibile sull'Appennino romagnolo. Maggiori aperture a seguire, soprattutto in pianura. Venti da NE, fino a moderati sulle coste. Mare fino a mosso. Minime in calo, massime stabili o in locale rialzo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery