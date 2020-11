Meteo | Le previsioni di lunedì 30 novembre

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2324m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Pressione in temporaneo rialzo con tempo via via più soleggiato sebbene indugeranno nubi irregolari soprattutto a ridosso dell'Appennino e sulla Romagna. Ritorno di nebbie a tratti dense sulle pianure emiliane, specie lungo il Po e tra piacentino, parmense, reggiano e durante le ore più fredde della giornata. Temperature in calo nei minimi con gelate anche in pianura nella notte successiva, massime in lieve ripresa. Venti deboli variabili, salvo residui rinforzi da Nord lungo le coste e in Romagna. Mare mosso o molto mosso al largo, con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni grazie a 3B Meteo

