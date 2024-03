Amministrative, "Maranello in Comune" torna in campo e candida Adele Baldi

Adele Baldi annuncia la sua candidatura a sindaca di Maranello, alla guida della lista civica “Maranello in Comune – Uniti Si Può”, per le prossime amministrative del mese di giugno. La lista maranellese, di ispirazione socialista e progressista, resta quindi in campo dopo il risultato che 5 anni fa la vide fermarsi al 4,99% con l'allora candidato sindaco Matteo Tselifis.

Adele Baldi, 57 anni, è Educatrice Professionale Socio Pedagogica in libera professione e scrittrice, con la passione dell’insegnamento della matematica e lo studio della storia. Nel suo lavoro si occupa prevalentemente di adolescenti e di consulenza educativa alle famiglie. È sposata da 32 anni con Roberto ed è madre di due giovani adulti.

“Rappresento un gruppo che da tantissimi anni lavora insieme per il bene della nostra città. Siamo persone con diverse esperienze professionali e di vita che condividono i medesimi valori - ha commentato Baldi - Il nostro programma è pronto e riempie di contenuto la parola “cambiamento”: ambiente, sociale, lavoro, emergenza abitativa, mobilità e la linea ferroviaria Sassuolo-Vignola sono le nostre priorità. Alle ultime elezioni amministrative, abbiamo ottenuto un dignitoso risultato che però non ci ha permesso di entrare in consiglio comunale. Abbiamo fatto un’opposizione esterna costruttiva e responsabile, ottenendo anche alcuni risultati, ma desideriamo governare la nostra città per operare un vero e profondo cambiamento”.