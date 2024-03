Elezioni 2024, il sindaco uscente Carlo Casari riparte da una lista indipendente

Ascolto, confronto e dialogo, sono gli elementi distintivi nella

Nel piccolo comune della bassa modenese parte anche campagna elettorale della lista civica indipendente "Impegno per il bene comune di San Possidonio", la lista con cui il sindaco uscente Carlo Casari cerca un nuovo progetto per la rielezione, dopo la spaccatura tra le forze di centrosinistra, che ha portato alla mancata riconferma del primo cittadino uscente e alla candidatura a sindaco di coalizione di Veronica Morselli.

"L'attuale amministrazione comunale, con il sindaco Carlo Casari, si propone di proseguire il percorso avviato, per raggiungere altri importanti risultati come quelli già ottenuti nel primo mandato. Ci rivolgiamo a tutti coloro che vorranno collaborare e in particolare a chi è disponibile ad impegnarsi per il bene comune del paese, senza vincoli di appartenenza ad un'area politica. Siamo aperti ad accogliere chiunque volesse far parte del gruppo di lavoro o anche solo dare il proprio contributo di idee", spiegano i promotori della lista indipendente, tra cui gli attuali assessori Roberta Bulgarelli, Elisa Spaggiari e Giulio Fregni.

La lista ha programmato da qui a maggio una serie di incontri con la cittadinanza per definire la stesura del programma elettorale condiviso, il primo dei quali sarà lunedì 11 marzo alle ore 21.00 (presso l’Auditorium Principato di Monaco in Via Focherini 1).

"In questo periodo molte cose sono accadute, impreviste e imprevedibili come la pandemia e la guerra in Europa, che hanno condizionato il nostro cammino; nonostante ciò abbiamo avuto l’opportunità ed il privilegio di realizzare tanti interventi per il bene di San Possidonio e della sua comunità. È stato possibile farlo grazie al lavoro di squadra della Giunta, alla condivisione e al sostegno della Maggioranza consigliare. Abbiamo raggiunto e ampliato gli obiettivi di mandato, frutto del lavoro fatto con dedizione, impegno costante, serietà e responsabilità - spiega la lista - Riteniamo quindi che la squadra espressione della lista civica impegno comune per San Possidonio, arricchita di nuove figure e con nuovi obiettivi abbia l’opportunità di proporsi agli elettori del Comune per un secondo mandato con una lista civica indipendente senza condizionamenti di appartenenza politica di parte che intenda operare con Impegno per il bene Comune di San Possidonio".