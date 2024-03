"Non una di meno" torna in corteo in città contro la violenza patriarcale

L’8 marzo, per l’ottavo anno, "Non Una Di Men"o lancia una giornata di lotta e visibilità "contro la violenza patriarcale, attraverso la forma dello sciopero globale produttivo e riproduttivo", con lo slogan "sciopero dalla violenza patriarcale". La manifestazione prevede un concentramento alle ore 10:00 in Largo Porta S. Agostino e da lì si snoderà un corteo che toccherà varie tappe: Piazza Torre, Piazza Grande, Tribunale, via San Giovanni del Cantone, Prefettura e Monumento ai caduti. Ad ogni tappa sono previsti interventi e microfono aperto.

"Scioperiamo dal lavoro, dentro e fuori casa, per evidenziare il nesso tra il lavoro produttivo e quello riproduttivo: la lotta alla violenza di genere è lotta per l’autonomia, per il salario minimo e per il reddito di autodeterminazione - rivendicano le organizzatrici - É anche lotta per un welfare includente, aperto e garantito, senza il quale il lavoro di cura ricade sempre di più sulle donne, rendendole più esposte allo sfruttamento e alla violenza. Sappiamo quanto sia difficile scioperare per chi da troppo tempo ha visto crollare il proprio potere d’acquisto, per via del carovita e di salari rimasti fermi e di contratti indecenti".

"Quest’anno però, dopo le grandi manifestazioni contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, e dopo l’ondata di indignazione per i femminicidi che hanno continuato a susseguirsi al ritmo di uno ogni due/tre giorni, qualcosa è cambiato. Maschilismo e patriarcato sono diventate parole diffuse, su cui donne e uomini hanno iniziato a interrogarsi anche al di fuori delle nostre cerchie. Più capillare è la reazione verso narrazioni tossiche e linguaggi sessisti, più consapevoli sono le giovani generazioni della violenza che a tutti i livelli permea le nostre vite, nell’ambito personale, delle relazioni sociali, sul piano politico e globale, nel pianeta", aggiunge Non una di meno.

"Non vogliamo simboli di partito, e confidiamo nel buon senso di associazioni e sindacati per non strafare con bandiere e striscioni identitari! Diamo priorità all’essere marea fuxia!", evidenziano le organizzatrici. La sera, invece, ci sarà festa di autofinanziamento ospitata da Eretica, con musica a cura della Tj Eva de Adamo, in via Nicolò Biondo 266b dalle 19:30.