Fratelli d'Italia: Marco Levrini nuovo coordinatore Sassuolo

A seguito del subentro di Luca Cuoghi in Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna, il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò ha nominato Marco Levrini, già responsabile provinciale del dipartimento delle attività economiche e produttive del partito, nuovo responsabile cittadino di Sassuolo, che andrà dunque a guidare il nutrito gruppo di militanti della “città della piastrella”.

“La crescita di Fratelli d'Italia sul territorio è tangibile: il nostro partito ha ottenuto nelle ultime elezioni politiche un risultato eccellente, ben al di sopra della media nazionale, e gli iscritti e i simpatizzanti hanno dimostrato con tutto il loro impegno quanto Fratelli d’Italia valga ormai nell’intera provincia. Dal primo all’ultimo militante, siamo tutti consapevoli come il lavoro di questi primi 10 anni stia pagando, e per questo ringrazio chi c’era allora e chi c’è oggi”, commenta il senatore della Repubblica e coordinatore regionale di Fratelli di Italia Michele Barcaiuolo.

“Marco Levrini, è l’uomo giusto per raccogliere il testimone lasciato da Luca Cuoghi, neo consigliere regionale in Regione Emilia Romagna al quale vanno nuovamente gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto a Sassuolo. Con la nomina del nuovo coordinatore viene tracciata la linea in vista delle prossime elezioni amministrative ove il nostro partito dovrà essere protagonista con un programma elettorale che possa rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, evitando personalismi, mutuando quanto di buono Fratelli d’Italia ha dimostrato di saper fare allorquando amministra la cosa pubblica”, dichiara il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò.

“Auguriamo buon lavoro a Marco Levrini, che già da tempo si è guadagnato il nuovo ruolo, al quale abbiamo chiesto di essere un attento interlocutore con gli altri partiti e disposto ad accogliere nuovi iscritti, valorizzando al meglio chi già fa parte di Fratelli d’Italia in vista delle future sfide”, puntualizzano Luca Cuoghi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e concittadino, e Guglielmo Sassi, vice coordinatore provinciale del partito.

“Ringrazio della nomina tutti i miei dirigenti, in particolare Michele Barcaiuolo, Ferdinando Pulitanò, Luca e Gugliemo gli iscritti e gli elettori che ci hanno permesso tale crescita. Mi impegnerò nel difficile ma non meno entusiasmante compito di coordinare il circolo di Sassuolo, continuando a rapportarmi con i cittadini della mia città per risolvere al meglio i problemi”, dichiara il neo-nominato Levrini.