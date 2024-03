Arresto violento, FdI: “A Sinistra c’è chi non vede l’ora di screditare le Forze dell’Ordine”

“La vicenda dell’arresto di Modena va sicuramente approfondita nelle dovute sedi, che sono quelle giudiziarie, ma non deve diventare il pretesto per delegittimare con così tanto livore l’operato delle Forze dell’Ordine”. Sono queste le parole con cui Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Modena commenta le immagini dell’arresto di Idrissa Diallo da parte dei Carabinieri, che stanno facendo il giro del web.

“Sarà la magistratura a stabilire la legittimità dell'arresto, ma politicamente dispiace assistere al costante processo di strumentalizzazione delle Forze dell’Ordine da parte di una certa Sinistra che continua, in modo imperterrito, a delegittimare chi indossa la divisa, non perdendo tempo a scagliarsi contro chi, quotidianamente, serve lo Stato. È sempre importante ricordare che, ogni giorno, migliaia di agenti si sacrificano con dedizione per il bene della comunità e la sicurezza di tutti i cittadini. Il loro impegno incrollabile merita il nostro rispetto e un sostegno costante. È imbarazzante che, tra le file della Sinistra, ci sia sempre chi non vede l’ora di sfruttare un singolo episodio per screditare integralmente il prezioso operato delle Forze dell’Ordine", commenta il meloniano.

Pulitanò chiosa: "Fa veramente arrabbiare notare come molti rappresentanti delle Istituzioni si siano scagliate contro chi lavorava per garantire sicurezza solo ed esclusivamente sulla base di un video parziale che per forza di cose raffigura solo alcune fasi dell’arresto. La verità è che la sinistra considera questo episodio come l’ennesimo pretesto per una polemica politica, esattamente come ha fatto in occasione degli scontri di Pisa”.