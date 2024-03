Carabiniere violento, i Giovani del Pd: "Servono numeri identificativi e bodycam"

Anche il coordinamento dei Giovani Democratici di Modena città interviene sui fatti dei giorni scorsi circa il carabiniere in servizio a Modena, ripreso durante un arresto violento in largo Garibaldi: "La scena ripresa testimonia un fatto molto grave, per il quale auspichiamo venga fatta giustizia quanto prima. Apprendiamo con positività la trasparenza voluta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha deciso, in attesa del giudizio, di riassegnare ad altre sedi i due ufficiali superiori responsabili dei militari autori delle violenze. Questo a maggior ragione, visto il nuovo video emerso, in cui pare sia coinvolto sempre uno dei due militi autori dell’episodio fermata dell’autobus, intento a perpetrare la medesima condotta violenta.”

Dello stesso avviso il provinciale dei Giovani Democratici di Modena che dichiara: “L’abuso della forza da parte di chi dovrebbe tutelare la convivenza civile è un fatto molto grave che mina la fiducia delle persone in questa istituzione e il senso di sicurezza che ci hanno insegnato sarebbe suo compito garantire. Per questo occorre che sia fatta luce al più presto su questa incresciosa vicenda, e che non siano fatti sconti. Gli agenti coinvolti dovranno rispondere delle loro azioni, poiché nessuno è al di sopra della legge, ed è su questo principio che si erge la nostra Costituzione a tutela della società. In attesa che venga fatta chiarezza attraverso le indagini, come Giovani Democratici ribadiamo, anche alla luce dei diversi episodi di violenza avvenuti nel corso di questi ultimi mesi, l’importanza di andare verso l’adozione di strumenti, come i codici identificativi e le bodycam, indirizzati a una maggiore fiducia reciproca tra forze dell'ordine e popolazione civile.”