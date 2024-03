Mezzetti fa visita al comitato elettorale di Negrini, strette di mano per un confronto "leale"

Piacevole fuoriprogramma questa mattina in piazza XX Settembre, dove Luca Negrini e le forze di centrodestra che sostengono la sua candidatura a sindaco hanno inaugurato la sede del comitato elettorale. Prima del taglio del nastro è arrivato in piazza Massimo Mezzetti, che ha voluto andare a salutare personalmente il suo avversario.

Strette di mano e qualche secondo di dialogo tra i due, di fronte a poco meno di un centinaio di sostenitori ed esponenti del centrodestra che erano presenti all'evento. Un segno di distensione che è sicuramente un buon viatico per i prossimi mesi in cui si infiammerà la campagna elettorale.

“Mi auguro che sia una campagna elettorale leale e concreta, per questo ho deciso di andare a incontrare uno dei miei avversari al suo comitato elettorale e stringergli la mano. Nessun modenese sente il bisogno di slogan vuoti, promesse elettorali irrealizzabili o insulti tra di noi. Lavoriamo insieme per il bene di Modena e dei suoi cittadini”, ha sottolineato Mezzetti.

Negrini dal canto suo ha commentato: "Mi fa piacere sia venuto Mazzetti, cui faccio il mio in bocca al lupo, augurandomi che il confronto sia sempre su u piano politico e che le nostre battaglie portino sempre al centro i temi della città". Il candidato del centrodestra ha chiesto e ottenuto dai presenti un applauso per l'avversario mentre questi lasciava la piazza: "Ci hanno insegnato rispetto per le idee degli altri. Noi siamo fatti così."