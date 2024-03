Elezioni Formigine, Corrado Bizzini guida la lista ‘Città in movimento‘

Corrado Bizzini, attuale assessore responsabile delle attività produttive commercio turismo eventi e sicurezza, rinnova il suo impegno per le prossime amministrative alla guida della Lista Civica “Formigine città in movimento“. La lista sosterrà la candidata PD Elisa Parenti.

"Amiamo Formigine ed in questi 5 anni abbiamo contribuito al grande cammino di crescita della Città con energia competenza, voglia di fare bene: questa la strada che la nostra esperienza di civismo democratico intende continuare a svolgere nelle prossime elezioni amministrative per immergersi nel territorio con passione e determinazione - spiega lo stesso Bizzini - Il sostegno attivo e partecipato alla coalizione di maggioranza ha fatto crescere questa lista civica per cristallizzarne l’obiettivo primario: “Formigine città in movimento” che non si ferma ma che cammina verso il futuro per contribuire a rendere la città di Formigine una comunità migliore per tutti".

“Conoscere la realtà complessa di Formigine ci ha dato la possibilità di provare a capire il grado di benessere ma anche la fragilità delle persone che vivono nel nostro paese e che, come mission amministrativa, siamo chiamati tutti insieme ad affrontare”, evidenzia ancora Bizzini.

"La lista sarà presente all’ appuntamento portando i valori civici che la caratterizzano e che si augura, animino sempre più le persone verso l’impegno al progetto concreto di civismo democratico. Energia competenza, voglia di fare bene: questa la strada che “Formigine città in movimento” intende continuare a intraprendere con attenzione e rispetto per tutti i cittadini nella loro dimensione comunitaria", conclude l'assessore uscente.