Julian Assange, votata ancha a Modena la cittadinanza onoraria

Giovedì scorso il consiglio comunale di Modena ha formalmente deciso che Julian Assange sarà cittadino onorario. E' infatti stata approvata la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, analoga a quella giò approvata nelle scorse settimane a Castelfranco Emilia.

"Qualche giorno fa Stella Moris aveva lanciato sulla rete la Giornata Internazionale per la Liberazione di Julian Assange da celebrarsi proprio il 7 dicembre, il Free Assange Day. Il 7 dicembre 2010, 13 anni fa, Assange si consegno' volontariamente alle autorità inglesi che lo ricercavano per le denunce di stupro e molestie sessuali poi cadute. La realtà parla d’altro però. Julian Assange ha perso la sua libertà personale da quando ha pubblicato i crimini di guerra compiuti dagli americani durante le guerre di Irak e Afghanistan", hanno spiegato i pentastellati.

“E’ in carcere in una cella 3x2 in isolamento in Inghilterra senza un capo di imputazione, senza un processo e quindi senza una condanna”, ha dichiarato Giovanni Silingardi durante l’ultimo consiglio comunale. “Noi citiamo spesso la Costituzione e allora in base alla Costituzione noi dobbiamo difendere la libertà di espressione non dei cittadini di uno specifico Paese o di una certa città, ma perché diritto insito di ogni essere umano”.

La mozione ha diviso l'Aula, come lo stesso M5S evidenzia: "Il capogruppo PD Carpentieri ha ammesso di non essere riuscito a dettare la linea dell’astensione e infatti le consigliere Fabbri e Guadagnini hanno dichiarato il loro voto favorevole insieme alle forze di coalizione Sinistra per Modena e Verdi, questi ultimi meravigliati della linea contraria del Partito Democratico su un tema che attiene ai diritti umani. La consigliera Di Padova PD ha votato contro, insieme alla Lega contraria, a loro dire, per una tutela del segreto di stato".

A sostegno della mozione la consigliera Beatrice De Maio (Modena Sociale-Indipendenza!): “Da tempo come cittadina e come consigliere comunale, mi batto per la causa di libertà di Julian Assange. L’ho fatto portano per prima la sua causa nella discussione del consiglio comunale, con la proposta di unirsi al fronte delle organizzazioni che ne chiedono il riconoscimento dello status di prigioniero politico e la sua liberazione, e sul quale purtroppo abbiamo registrato la contrarietà del Partito Democratico, e l’ho fatto oggi appoggiando la proposta del Movimento 5 Stelle che sulla scia di altre iniziative analoghe presentate nei consigli comunali di altre città d’Italia, anche importanti come Napoli, ne chiede la cittadinanza onoraria. L’approvazione del documento rappresenta un segnale importante, anche se simbolico, a sostegno della importante battaglia di libertà. Assange è processato per avere fatto il proprio lavoro di giornalista da quell’occidente che vuole dare lezioni di libertà al resto del mondo. Il riconoscimento e l’ottenimento della libertà per Julian Assange significherebbe una vittoria del mondo libero".