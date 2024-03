Amministrative, il centrodestra ha scelto Luca Negrini a Modena. Confermato Menani a Sassuolo

Ad ormai tre mesi dalle elezioni amministrative di giugno, anche il centrodestra ha un candidato sindaco per Modena e Sassuolo, i due principali centri della provincia per i quali non si era ancora giunti ad un accordo per un nome unitario all'interno della coalizione. La decisione è stata presa questa mattina dopo la riunione dei partiti al tavolo nazionale sulle candidature, alla presenza dei segretari regionali, Matteo Rancan, segretario Lega Emilia, Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Valentina Castaldini, coordinatrice Emilia di Forza Italia, Francesco Coppi, coordinatore regionale Noi Moderati, e Riccardo Bizzarri, coordinatore regionale dell'Udc

A Modena il candidato sarà Luca Negrini, esponente di Fratelli d'Italia, mentre a Sassuolo sarà confermato Gian Francesco Menani, sindaco uscente in quota Lega che proverà a confermare il risultato di cinque anni fa.

“Il Centrodestra è pronto a lavorare duramente per il bene comune e a rappresentare con responsabilità e competenza gli interessi dei cittadini emiliano-romagnoli: questa coalizione è la prova tangibile della nostra determinazione nel promuovere il progresso e il benessere delle comunità locali. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo fermamente convinti che insieme possiamo affrontarle con successo, grazie alla nostra unità e alla nostra visione comune”, ribadiscono in una nota Rancan, Barcaiuolo, Castaldini, Coppi e Bizzarri.