Bassa, il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti nuovo presidente dell'Unione dei Comuni

Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia, è il nuovo presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. L’elezione di Poletti è avvenuta ieri sera durante l’ultimo Consiglio UCMAN, con i voti favorevoli di tutti i consiglieri presenti (assenti quelli di minoranza).

La seduta che ha visto l’elezione di Poletti è cominciata con la lettura di una relazione con tappe e obiettivi raggiunti in questo mandato da parte del presidente uscente, il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, che ha concluso augurando buon lavoro al suo successore, in carica a partire da venerdì 29 marzo.

"Voglio innanzitutto ringraziare i consiglieri e i gruppi consiliari che hanno espresso il loro voto a favore della mia nomina – commenta Poletti nella veste di nuovo presidente UCMAN – So che il compito che mi attende non sarà facile, ma cercherò di proseguire sulla strada intrapresa, per arrivare alla riforma dello statuto dell’Unione. Lavorerò per ottenere la massima condivisione sui temi fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio: dal nuovo statuto, appunto, all’economia. L’attenzione, poi, sarà massima sui temi sociali, affinché nessuno dei cittadini dell’Unione resti indietro”.