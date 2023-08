Punti Nascita. Platis e Neri: "Le chiusure di Mirandola e Cento, riportano la sanità indietro nel tempo"

"Benvenuta Teresa e congratulazioni a mamma e papà. È andato tutto bene – commentano Platis e Neri - ma è evidente che la sanità in questo territorio ha la retromarcia ingranata."

Si apre così la nota inviata da Antonio Platis Capogruppo FI in Provincia e Mauro Neri Capogruppo FI in Ucman in merito alla chiusura dei punti nascita di Mirandola e Cento. "Questa coppia di Finale Emilia ha dovuto fare nascere la propria figlia in una piazzola a Gorghetto (Bomporto), non riuscendo a raggiungere in tempo il Policlinico di Modena. Il punto nascita di Mirandola è stato chiuso così come quello di Cento. Per questa ragione tutti i territori di pianura devono “correre” verso i capoluoghi di provincia, Modena e Ferrara."

"Siamo indignati - attaccano Antonio Platis e Mauro Neri (FI) – perché anche partorire è diventato un’impresa. Se qualcosa fosse andato storto chi si prendeva la responsabilità?Dopo la montagna, i tagli sciagurati e ciechi della giunta Bonaccini sui punti nascita si sono abbattuti nella bassa e questi sono i risultati."