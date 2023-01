Quartiere 1: Cannone e Pichler entrano nel consiglio

Luca Cannone e Solange Pichler sono i due nuovi consiglieri del Quartiere 1 – Centro storico. Subentrano, infatti, nell’Assemblea di Quartiere in seguito alle dimissioni rispettivamente di Giuliano Garagnani (Pd) e Giovanni Martinelli (Movimento 5 stelle) e recependo la designazione effettuata dagli stessi gruppi consiliari.

Cannone, 39 anni, lavora come It project manager in un’azienda; Pichler, 51 anni, è un’insegnante di sostegno. Il provvedimento che li riguarda è stato ratificato dal Consiglio comunale di Modena nella seduta di oggi, giovedì 12 gennaio, dopo l’approvazione all’unanimità della delibera presentata in aula dall’assessora ai Quartieri Anna Maria Lucà Morandi.

Nelle prossime sedute è previsto un analogo provvedimento relativo anche al Consiglio al Quartiere 3.