Trasporto Pubblico. Fratelli d’Italia Modena: "Servizio inefficiente a costi più alti"

"Purtroppo dopo le tante dimissioni degli autisti, il trasporto pubblico locale vive l’ennesimo terremoto con le dimissioni del suo presidente." Inizia così la nota di Fratelli d'Italia dopo la notizia delle dimissioni del Presidente Seta

"Sono probabilmente segnali delle problematiche aziendali presenti ormai da tempo e a più riprese segnalate dal sindacato Orsa Trasporti. - dichiarano Pulitanò e Sorrentino

“Il nostro principale timore è che le dimissioni di Nicolini siano arrivate anche per l'avvicinarsi dell'azienda unica: auspichiamo come Fratelli d’Italia che Modena non perda completamente il controllo dell'azienda di trasporto pubblico, la quale diverrebbe ancor più distante dalle istanze e dai bisogni di cittadini, studenti e dipendenti SETA. Purtroppo dobbiamo prendere atto che il trasporto locale pubblico appare costoso ed inefficiente, spolpato all’osso anche dal Partito Democratico regionale”, spiega Ferdinando Pulitanò, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Modena.

“Al recente aumento del biglietto non è corrisposto un miglioramento del servizio - interviene Luigi Sorrentino, Responsabile provinciale trasporti di Fratelli di Italia - anzi, la carenza di personale, dovuta ai bassi stipendi, ha comportato una riduzione delle corse anche in orari di punta, con forti problematiche per pendolari e studenti. Auspichiamo da tempo che la nostra città e la nostra provincia possano tornare ad avere finalmente un vero servizio di trasporto pubblico per i cittadini”, conclude Luigi Sorrentino.