Almanacco | Lunedì 10 Maggio: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

Cristoforo Colombo scopre le Isole Cayman, in Giappone viene messo in commercio il videogioco Pac-Man, si festeggia San Cataldo: ricorrenze, avvenimenti storici e segni fortunati

Lunedì 10 Maggio 2021 è il 130° giorno del calendario gregoriano, mancano 235 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: S. Cataldo

Proverbio di Maggio

Il giorno di S. Cataldo, sparisce il freddo e arriva il caldo

Accadde Oggi

1497 – Amerigo Vespucci lascia Cadice per il suo primo viaggio nel Nuovo Mondo

1503 – Cristoforo Colombo scopre le Isole Cayman e le battezza Las Tortugas a causa delle numerose tartarughe marine che vi sono presenti

1752 – Benjamin Franklin effettua il primo esperimento di funzionamento del parafulmine

1837 - Le banche di New York falliscono e la disoccupazione raggiunge livelli da record

1908 – Viene celebrata per la prima volta la Festa della mamma

1960 – Il sottomarino nucleare USS Nautilus completa la prima circumnavigazione subacquea della Terra

1967– Con l'accusa di uso di stupefacenti vengono arrestati Keith Richards, Brian Jones e Mick Jagger dei Rolling Stones

1980 – Inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man

1997 – Un terremoto nei pressi di Ardekul nell'Iran nord-occidentale, fa almeno 2.400 vittime

2002 – L'agente dell'FBI Robert Hanssen viene condannato all'ergastolo per aver venduto notizie segrete a Mosca in cambio di denaro e diamanti

Nati

Bono Vox - nome d'arte di Paul David Hewson, cantante irlandese leader degli U2 (10 maggio 1960)

Bob Sinclair - pseudonimo di Christophe Le Friant, e' un produttore discografico e disc jockey francese, proprietario della casa discografica Yellow Productions (10 maggio 1969)

Fred Astaire - fu ballerino, coreografo, attore e cantante statunitense oltre che indiscusso maestro del tip-tap (10 maggio 1899)

Francoise Fabian - attrice teatrale e attrice cinematografica francese (10 maggio 1933)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di lunedì 10 Maggio 2021

Ariete. Potrebbe nascere qualcosa (un amore o un amicizia) con i segni dell’Ariete, Leone e Sagittario. Anche con il segno dei Gemelli c’è attrazione ma attenzione invece con un Acquario. Nel lavoro stai per fare nuovi contatti importanti.

Toro. Oggi la Luna è nel tuo segno, riceverai probabilmente una bella notizia in amore dal 13. Nel lavoro se hai fatto un lungo praticantato ora potresti firmare un contratto a lunga scadenza.

Gemelli. La novità di questa giornata è Venere nel tuo segno che porta amore. Nel lavoro un momento di difficoltà è stato superato ora potrai guadagnare fiducia per il futuro

Cancro. Giornata di recupero nell’amore anche se nel fine settimana ci sono stati problemi. Nel lavoro è probabile che ci sia una gran voglia di cambiare ma attenzione ai nemici che remano contro.

Leone. Oroscopo interessante per le relazioni, Venere è favorevole. Nel lavoro la dissonanza della Luna può portare qualche dubbio tra oggi e domani.

Vergine. Venere inizia un transito problematico, non ti lasciar coinvolgere da situazioni che potrebbero essere troppo complicate. Nel lavoro la situazione richiede un po’ di pazienza, dov’è la tua personalità?

Bilancia. Maggio è un mese di grandi prospettive per l’amore: Giove, Saturno e Venere favorevoli. Nel lavoro ogni tanto devi arrabbiarti per far valere i tuoi principi.

Scorpione. E’ un lunedì controverso per l’amore, la Luna è in opposizione assieme al Sole. Nel lavoro alcuni progetti sono in ritardo, per questi giorni fatti scivolare le cose addosso.

Sagittario. In questa giornata c’è una forte stanchezza, qualcuno soffre la monotonia di coppia. Nel lavoro oggi sarà meglio osservare piuttosto che agire: le tue idee sono vincenti ma hai bisogno di pratica

Capricorno. La situazione migliora, dopo un fine settimana complicato ora la Luna torna favorevole. Nel lavoro buone notizie in arrivo! Oggi però a bada la rabbia.

Acquario. Giornata leggermente sottotono, bisogna tenere sotto controllo l’amore per queste 24 ore. Nel lavoro con queste stelle è importante fare le cose con calma: il denaro porta tensione.

Pesci. In amore la situazione è un po’ complicata, attenzione ai ricordi: non devono condizionare l’oggi. Nel lavoro è un periodo dubbioso ma c’è una strategia; dal 13 dovrai affrontare problemi.