Almanacco | Sabato 15 Maggio: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

Viene brevettata la prima mitragliatrice, si apre a Genova l'Expo del 1992, si festeggia Sant'Isidoro: avvenimenti, ricorrenze, oroscopo segno per segno e santo del giorno

Sabato 15 Maggio è il 135° giorno del calendario gregoriano, mancano 230 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Isidoro

Proverbio di Maggio

Né di Maggio né di maggione, non ti levare il pelliccione

Accadde Oggi

1768 – Firma del Trattato di Versailles tra la Repubblica di Genova e il Regno di Francia per la Corsica

1718 – James Puckle, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice

1811 – Il Paraguay ottiene l'indipendenza dalla Spagna

1869 – Suffragio femminile: a New York, Susan B. Anthony ed Elizabeth Cady Stanton formano la National Woman Suffrage Association

1918 – Le poste statunitensi iniziano il primo servizio regolare al mondo di posta aerea, tra New York, Filadelfia e Washington

1939 – Viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori

1958 – L'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 3

1992 – Apre a Genova l'Expo '92

2015 – Il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel sposa il compagno Gauthier Destenay, divenendo il primo capo di Governo dell'Unione Europea a sposarsi con un partner dello stesso sesso durante il mandato

Nati

Pierre Curie - Nel 1898, grazie agli studi svolti con la moglie, annunciò la scoperta del radio e del polonio. Nel 1903 vinse il Premio Nobel per la Fisica (15 Maggio 1859)

Isa Gallinelli - attrice italiana (15 Maggio 1957)

James Mason - e' stato un attore inglese. Interpretò vari ruoli di spicco tra cui nel 1979 I Ragazzi Venuti Dal Brasile con Gregory Peck e Laurence Olivier, nel 1975 Gente Di Rispetto con Salvatore Seminara e Agostino Scuderi, nel 1962 Lolita con Shelley Winters e Sue Lyon, nel 1959 Intrigo Internazionale con Cary Grant e Eva Marie Saint (15 Maggio 1909)

Martina Stavolo - cantante italiana (15 Maggio 1987)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di sabato 15 Maggio 2021:

Ariete. La Luna è dissonante e invita a parlare solo se necessario. Nel lavoro hai voglio di cambiare aria e cercare nuovi obiettivi.

Toro. Attenzione alle interferenze di terzi nella tua storia d’amore! Nel lavoro oggi invito a riflettere prima di parlare.

Gemelli. Chi si è separato potrà iniziare a vivere in maniera serena! Nel lavoro ci sono delle preoccupazioni, devi recuperare ancora dal 2020.

Cancro. In questi giorni il desiderio di amare torna ad essere protagonista. Nel lavoro valutare le situazioni è importante, anche se tante cose vengono messe in discussione.

Leone. Ti chiediamo d’essere cauto in amore, il fine settimana porta agitazione. Nel lavoro cerca di aspettare che i problemi si sgonfino da soli, Giove non è più opposto.

Vergine. Sono giornate che portano qualche dubbio, Giove è in opposizione. Nel lavoro non sai se continuare così o rivalutare tutto e cominciare da capo.

Bilancia. Questo fine settimana porta qualche disagio alle coppie più consolidate. Nel lavoro le creatività sono supportate però cerca, prima di agire, anche di osservare.

Scorpione. Il periodo non sembra dei migliori per quelle coppie che hanno già avuto problemi a inizio anno: la Luna comunque ora è favorevole. Nel lavorale questioni in sospeso dovrai affrontarle con coraggio!

Sagittario. La Luna non è più opposta e in amore è un buon punto di partenza. Nel lavoro se ci sono state difficoltà ora si può ripartire con ottimismo.

Capricorno. Il fine settimana è abbastanza controverso per i sentimenti: nulla di grave però si iniziano a vivere piccoli macigni. Nel lavoro potresti risolvere problemi legali nel corso delle prossime settimane.

Acquario. Venere in aspetto positivo continua un buon periodo per coppie e per gli incontri. Nel lavoro se stai aspettando conferme è un periodo promettente.

Pesci. Mercurio è dissonante e può creare belle indecisioni in amore: attenzione ai tradimenti! Nel lavoro i tempi cambiano ed è opportuno evitare di strafare.