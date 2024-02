Almanacco | Venerdì 1 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Martedì 1 Marzo è il 61° giorno del calendario gregoriano. Mancano 305 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San't Albino di Angers

Proverbio di Marzo

Marzo pazzarello guarda il sole e prendi l’ombrello

Accadde oggi

1873 – La E. Remington and Sons inizia la produzione della prima macchina da scrivere pratica

1912 – Albert Berry compie il primo lancio col paracadute da un aereo in movimento

1919 – Inizia il Movimento del Primo Marzo contro il governo coloniale giapponese in Corea

1932 – USA: viene rapito il figlio dell'aviatore Charles Lindbergh

1935 – Jamil al-Midfa'i diventa primo ministro dell'Iraq per la seconda volta

1938 – Viene fondata la Samsung

1941 – Seconda guerra mondiale: la Bulgaria firma il Patto tripartito, entrando così tra le Potenze dell'Asse

1946 – La Banca d'Inghilterra viene privatizzata

1947 – Il Fondo Monetario Internazionale inizia le sue operazioni finanziarie

1950 – Guerra fredda: Klaus Fuchs viene condannato come spia dell'Unione Sovietica cui avrebbe passato dati segreti sulla bomba atomica

1953 – Iosif Stalin viene colpito da un attacco di cuore. Morirà quattro giorni dopo

1961 - Vengono istituite nell'Aeroporto di Rivolto, le Frecce Tricolori

1963 - Nascita ufficiale del Piccolo Coro dell'Antoniano, durante la quinta edizione dello Zecchino d'Oro

1966 - La sonda spaziale sovietica Venera 3 si schianta su Venere, diventando il primo veicolo ad atterrare sulla superficie di un altro pianeta.

1969 – Durante un concerto al Dinner Key Auditorium di Miami, Jim Morrison dei The Doors, viene arrestato per atti osceni durante lo spettacolo. Morrison verrà accusato ufficialmente per atti osceni, comportamento indecente, volgarità e ubriachezza molesta

1973 – Esce, negli Stati Uniti, l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1974 – Scandalo Watergate: sette persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia

1978 – La bara di Charlie Chaplin viene trafugata da un cimitero svizzero

1992 – Dopo che la maggioranza delle comunità musulmane e croate votano per l'indipendenza della Bosnia, cecchini serbi-bosniaci sparano sui civili

1999 - Una delle quattro bombe fatte esplodere a Lusaka (Zambia), distrugge l'ambasciata dell'Angola.

2002 - Invasione statunitense dell'Afghanistan: nell'Afghanistan orientale prende il via l'Operazione Anaconda.

2003 - Crisi del disarmo iracheno: gli Emirati Arabi Uniti chiedono al presidente iracheno Saddam Hussein di tirarsi indietro per evitare la guerra. la stessa richiesta arriverà anche da Bahrein e Kuwait

2006 – Con una cerimonia simultanea che coinvolge Roma e Torino si accende la Fiamma paralimpica.

2009 – La Televisione Svizzera di Lingua Italiana e la Radio della Svizzera Italiana "convergono" e si raggruppano cambiando nome e logo in Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.

2010 – Prima giornata internazionale di protesta dei migranti, in Italia con decine di manifestazioni contraddistinte dal colore giallo e sotto lo slogan Una giornata senza di noi.

Nati

Brando Pacitto - attore italiano. Nella serie Braccialetti Rossi ha interpretato Vale (1 Marzo 1996)

Gene Gnocchi - comico italiano (1 Marzo 1955)

Roberto Ciufoli - comico, attore e doppiatore italiano (1 Marzo 1960)

Romina Mondello - attrice italiana (1 Marzo 1974)

Vincenzo Diglio - attore e regista italiano (1 Marzo 1968)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.